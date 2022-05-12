Mersin Büyükşehir, plajları yaza hazırlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl yüz binlerce misafiri ağırlayan Mersin sahillerini yaza hazırlıyor. Denizkızı A.Ş. bünyesinde bulunan plajlarda temizlik ve tesviye çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, kış aylarının ardından kıyıda biriken atıkları ve kurumuş otları teknik ekipmanlar yardımıyla temizliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl yüz binlerce misafiri ağırlayan Mersin sahillerinde yaz temizliğine başladı. Büyükşehir bünyesinde bulunan Denizkızı A.Ş.’nin işlettiği plajlarda teknik ekipmanlarla kapsamlı temizlik çalışması yapan ekipler, sahilleri vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor.

Ekipler, kıştan kalma atıkları temizledi

Çalışmalar, Muhtarlık İşleri Dairesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Park ve Bahçeler Dairesi’nin iş birliği ile gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda çalışmaların sürdürüldüğü Kocahasanlı plajında ekipler, özellikle kış aylarında yaşanan deniz kabarması ve dere taşkınlarıyla kıyıda biriken atıkları temizledi. Yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan plajlardan biri olan Kocahasanlı’da ekipler; aralarında taş, plastik, izmarit ve sazlık parçalarının bulunduğu sahili atıklardan arındırdı. Kurumuş otları da çapalayan ekipler sahili tertemiz hale getirdi.

“En ince detayları düşünüyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, sahilde gerçekleştirilen çalışmaları anlattı. Uzunbağ, “Büyükşehir Belediyesi’ne ait Denizkızı Turizm A.Ş.’nin Kocahasanlı’da işlettiği 2 adet plajımız var. Biri günübirlik, birisi çadır alanı. Bu plajımızda bahara hazırlık, yaza hazırlık temizliğine başladık. Otları, kumları, izmaritleri temizliyoruz. Kışın serbest bıraktığımız bu alanlarda bırakılan hasarları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.

Pandemiyle ilgili yasakların kalktığını ve vatandaşların sahile daha rahat bir şekilde geleceğini de söyleyen Uzunbağ, “Bu sene halkımızın daha rahat bir şekilde sahili, denizi kullanacağı düşüncesiyle sahilde genel bir temizlik yapıyoruz. Yaza hazırlıyoruz. Hem Mersin’in yerli tatilcileri hem de Mersin’e dışarıdan gelen tatilcilerin çok daha rahat bir tatil geçirebilmeleri için en ince detayları düşünerek yaz temizliği yapıyoruz. Şehrimizi yaza hazırlıyoruz” diye konuştu.