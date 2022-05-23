Mersin Büyükşehir'in Gençlik Konseri'nde Kent Orkestrası sahne aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasında düzenlediği “Gençlik Konseri”nde Mersinliler dans, eğlence ve müzik dolu bir gece geçirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla hafta boyu düzenlediği etkinliklerle Mersinlileri coşturdu. O etkinliklerden biri de Adnan Menderes Bulvarı Amfi Tiyatro’daki “Gençlik Konseri” oldu.

Mersin’de konser coşkusu bitmedi

Büyükşehir’in 15 Mayıs’ta başlayan kutlama etkinlikleri kortej yürüyüşü, şenlikler, turnuvalar, gösteriler, yarışlar ve konserlerle 22 Mayıs’a kadar sürdü. 18-19 Mayıs’ta Sefo, Güneş ve Sagopa Kajmer konserlerinde eğlenceye doyamayan Mersinliler, soluğu Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nin düzenlediği “Gençlik Konseri”nde aldı.

Mersin’de şarkılar, dans ve eğlence dolu bir gece yaşandı

Daniel Fedorean’ın şefliğinde Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşatan Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, konsere Barış Manço’nun “Gibi Gibi” şarkısıyla başladı. Kent Orkestrası ardından “Uyuyamam”, “Aldatıldık” ve “Zor Kadın” gibi şarkıları seslendirirken; konser alanını dolduran seyirciler zaman zaman dans edip, şarkıları hep bir ağızdan söyledi.