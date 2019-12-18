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  4. 18 Aralık 2019 16:51

Mevlana Sarıyer'de anıldı

Sarıyer Belediyesi, Mevlana’nın 746. ölüm yıldönümünde Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi. Programda konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “ Mevlana’nın öğütlerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var” dedi.

Mevlana Sarıyer'de anıldı
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Mevlana Celaleddin Rumi, vefatının 746. yılında Sarıyer’de anıldı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Neyzen Burcu Karadağ ve DJ Serdar Ayyıldız, ney ve elektronik müziği bir araya getirerek,  geleneksel müziklerin tınıları bozulmadan doğaçlamalar ile yorumladı. Gecede, Mevlana şiirleri ile ilahilerinin yanı sıra Şems'e yazdığı "Bi Men Maro/Bensiz Gitme" şiiri Farsça olarak seslendirildi. Programın açılışında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Onlar, bizim kültürümüzün de en önde gelen temsilcileridir” dedi.

BU ÖĞÜTLERE İHTİYACIMIZ VAR

Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi'nin anıldığı gecede, huzurun derinden hissedildiğini söyleyen Başka Genç, “ İnsanların moralinin bozuk olduğu ve yaşam koşullarının zorlaştığı dönemde bu ulvi şahsiyetlere ve onların bizlere kadar ulaşan öğütlerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi'nin öğütlerine baktığımız zaman, günümüz insanına olduğu kadar,  günümüz siyasetçilerine de hitap eden öğütler var. Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli aynı zamanda da Türk düşünürlerdir. Bizim kültürümüzün de en önde gelen temsilcileridir" diye konuştu.

SAYGILI OLMAYI ÖĞRENDİK

Neyzen Burcu Karadağ da Mevlana'nın şiirinde yazdığı, "Dünle beraber gitti cancağızım / Ne kadar söz varsa düne ait / Şimdi yeni şeyler söylemek lazım" mısralarını hatırlatarak, "Bu söylemden yola çıkarak biz de 2019'da Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi, vefatının 746. yılında daha farklı bir şekilde anmak istedik. Şimdiye kadar gördüğünüz anma törenlerinin biraz dışında yeni şeyler söylemeyi ve konuşmayı, hoşgörülü olmayı, yeniliklere ve farklılıklara saygılı olmayı bunca senedir ondan öğrendik. Onun da bizi müziğimiz ve gösterimizle anlayışla karşılayacağını umuyorum." diye konuştu.

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