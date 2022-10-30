Beşiktaş Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. Yıl dönümünü Fener Alayı ve Duman konseriyle kutladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, komşularının Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, ‘’Cumhuriyetin değerlerini görev yaptığımız bütün yerlerde yükseltmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşı için ilk adımı attığı ve milli mücadelenin fitilini ateşlemek için yola çıktığı Beşiktaş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın katılımıyla Beşiktaş Anadolu Lisesi’nde resmi tören düzenlendi. Kutlamalar kapsamında, Beltaş Kitap Cafe’de Prof. Dr. Emre Kongar ve gazeteci yazar Zülal Kalkandelen vatandaşlarla bir araya geldi. Kongar ve Kalkandelen’in birlikte hazırladığı ‘’Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı’’ adlı kitap hakkında bilgi verdi.

Akşam saatlerinde ise Başkan Rıza Akpolat öncülüğünde Şairler Sofası Parkı’nda toplanan binlerce vatandaş ellerinde Atatürklü Türk bayrakları ve meşalelerle hep bir ağızdan marşlar söyleyerek Barbaros Meydanı’na yürüdü. 7’den 70’e herkes Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşarken birçok kişi de cep telefonlarıyla bu özel anları kaydetti.

‘’MİLLİ BAYRAMLAR EN GÜZEL BEŞİKTAŞ’TA KUTLANIR’’

Konser öncesinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat bir konuşma yaparak komşularının Cumhuriyet bayramını kutladı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

‘’Milli bayramlar en güzel Beşiktaş’ta kutlanır. En büyük coşkular Beşiktaş’ta yaşanır. Çünkü Beşiktaş Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşadığı evinin olduğu, düşman gemileri Dolmabahçe önüne geldiğinde ‘’Geldikleri Gibi Giderler’’ dediği yerin adıdır, Beşiktaş. Ulu Önderin bütün savaş planlarını yaptığı ve Cumhuriyet ile ilgili bütün çalışmalarını hayata geçirdiği yerin adıdır, Beşiktaş. Nihayetinde hayata gözlerini yumduğu yerin adıdır, Beşiktaş. O yüzden bizler Beşiktaş’ta görev yaparken bu sorumlulukla bu sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz, çalışmalarımızı yerine gerine getiriyoruz’’

‘’CUMHURİYETİN DEĞERLERİNİ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ’’

‘’Bu topraklarda iki büyük devrim oldu. Birinci büyük devrimi 12 ve 13. yüzyıldaki Anadolu erenleri Hünkar Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre, Ahi Evran gerçekleştirdi. Ama en önemlisi 2. büyük devrimi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan ederek gerçekleştirmiştir, yani kendisinin deyimiyle kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyeti bizlere en önemlisi de gençlere emanet etmiştir. Bizler de Cumhuriyetin değerlerini yükseltmeye görev yaptığımız bütün yerlerde bütün görev anlayışımızın merkezine bu değerleri koyarak bu bayramlarımızı kutlamaya bu değerlerimizi büyütmeye gayret göstereceğiz ve daha çok çalışmaya devam edeceğiz.‘’

‘’CUMHURİYETİN 100. YILINDA BEŞİKTAŞ’TA ULUSLARARASI FESTİVAL DÜZENLEYECEĞİZ”

‘’Önümüzdeki sene Cumhuriyetin 100. Yılında çok büyük bir festivali Uluslararası bir festivali Beşiktaş’ımıza kazandıracağız. Biliyorsunuz Beşiktaş’ın dünyaya açılan en büyük markası Beşiktaş Spor Kulübüdür. Önümüzdeki sene, Beşiktaş’ın en büyük 2. markasını Uluslararası Beşiktaş Festivali’ni sizlere kazandırmış olacağız. Cumhuriyetimizin 100. Yılını da doyasıya kutlamış olacağız. ’

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın konuşması sonrası sahneyi Duman grubu aldı. ‘’Seni Kendime Sakladım’’ parçasıyla konsere başlayan Duman grubu birbirinden güzel parçalarını Beşiktaşlılar için seslendirdi. Barbaros Meydanı’nı hınca hınç dolduran on binlerce kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Beşiktaş’ta vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşadı.