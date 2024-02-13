Murat Kurum: ''İBB Radyo’yu yeniden açacağız''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde İBB Radyo’yu yeniden açacaklarını belirterek "Sektör çalışanları için belediye tesisleri, İspark, toplu taşıma konularında kullanım kolaylığı getireceğiz. Kule kullanımından kaynaklı maliyetlerin tüm radyolar tarafından karşılanabilecek bir hâle gelmesi için azami gayret göstereceğiz. " dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, 13 Şubat Dünya Radyo Günü’ nde radyocularla buluştu. Radyocuları yolculukta, arabada, evde dinleyerek bir kardeşlik hukuku kurduklarını söyleyen Kurum, ‘’Çağımız iletişim çağı. İletişim teknolojilerindeki ilerleme, gerçekten baş döndürücü bir hızla ilerliyor. Mevcut araçlarla, insanlar her türlü bilgiye anında ulaşabiliyorlar.’’ dedi.

Radyo ve radyoculuğun öneminin azalmak yerine arttığına vurgu yapan Kurum, ‘’Her gün milyonlarca insan farklı frekanslarda, evlerde, arabalarda sizi dinliyor.’’ sözleriyle radyoculuğun etkinliğinden söz etti.

İstanbul’un son 5 yılda ağır yara aldığını dile getiren Kurum, ‘’İstanbul’da beş yılda kentsel dönüşüm durmuştur. Yeşil alan üretimi durmuştur. Ulaşım yatırımları durmuştur. İstanbul durdurulmuş bir şehirdir. Biz İstanbul’u tekrar harekete geçireceğiz. İstanbul’a tekrar hızla hak ettiği yatırımları ve hizmetleri kazandıracağız.’’ dedi.

Türkiye’de medya araçlarına güven oranında radyoların yüzde 49 ile ilk sırada yer aldığını vurgulayan Kurum, medya organlarının samimiyet ve doğallık oranında da radyoların yüzde 54 oranı ile de en önde olduğunu söyledi.

Kurum, Çamlıca Radyo Televizyon Kulesi ile görüntü kirliliğini ortadan kaldırdıklarını ifade etti. İBB Radyo’yu yeniden açacaklarını söyleyen Kurum, ‘’Sektör çalışanları için belediye tesisleri, İspark, toplu taşıma konularında kullanım kolaylığı getireceğiz. Kule kullanımından kaynaklı maliyetlerin tüm radyolar tarafından karşılanabilecek bir hâle gelmesi için azami gayret göstereceğiz. Radyolara verilen reklamlar hususunda belediye olarak diğer mecralarla olan orantıyı adil bir şekilde yöneteceğiz.’’ sözleri ile konuşmasını tamamladı.