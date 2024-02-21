Murat Kurum İstanbul'da cemevi inşaatının temeli attı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nde cemevi inşaatının temelini attı.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi’nde cemevi inşaatının temelini attı. Kurum, buradaki konuşmasına, “İstanbul’umuzun birlik ve dirliğine, beraberliğine, kardeşliğine güç katacak cemevimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğim.” ifadeleriyle başladı.

Kurum, belediyecilikte hizmet anlayışlarının nasıl olacağına değinerek, “Hizmette ötekileştirme, hizmette imtiyaz olmaz. Hizmette ancak ve ancak adalet olur. Görevi devraldığımız, bu şehri, adaletle yöneteceğimizden kimsenin bir kuşkusu olmasın.” şeklinde konuştu. Birlik ve beraberlik vurgusuyla konuşmasını sonlandıran Kurum, “Halka hizmeti; Hakk’a hizmet olarak gördük. Bundan sonra da böyle olacaktır. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın.” dedi.