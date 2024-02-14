Murat Kurum: ''İstanbul’u el üstünde tutmak boynumuzun borcudur''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Karadeniz Vakfı’nı ziyaret edip, İstişare Toplantısı’na katıldı.

Buradaki konuşmasında, “İstanbul’u el üstünde tutmak, geleceğe hazırlamak bizim boynumuzun borcudur.” diyen Kurum, CHP’li İBB yönetiminin İstanbul’a verdiği sözleri tutmadığını, 10 projeden 9’unu yerine getirmediklerini belirtti. “21. yüzyılın İstanbul'unda kanalizasyon maalesef güzel Karadeniz’imize akıyor. Sonra da lafa geldi mi biz çevreciyiz.” şeklinde konuşan Kurum, “Çevrecilik Sarıyer’i düşünmekle olur, çevrecilik burada yaşayan halkın sağlığını korumakla olur.” ifadelerini kullandı. Sarıyer için hazırladıkları projeleri sıralayan Murat Kurum, “Sarıyer’de 1 Nisan’dan itibaren hiçbir şekilde mülkiyet problemi kalmayacak. Büyükşehir mülkiyetinde oturan ne kadar Sarıyerli hak sahibi kardeşimiz varsa, ilk iş vatandaşımızın alacağı şartlarda satışını gerçekleştireceğiz. Ardından imar planlarını yaparak mülkiyet problemini tamamen çözeceğiz. Sonrasında vatandaşlarımızla el ele dönüşümü gerçekleştireceğiz. Hiç kimse mahallesinden gitmeyecek.” dedi.