Murat Kurum: ''Öğrencilere yetecek kapasitede yurtlar hızla hizmete alınacak''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, öğrencilere yetecek kapasitede yurtların hızla hizmete alınacağını açıkladı.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kadıköy’de STK, kanaat önderleri ve iş insanları ile bir araya geldi.

İstanbul’u yeniden ihya edeceklerini belirten Kurum, trafik çilesini çözmek için hızla harekete geçeceklerini ifade etti. Merkezi bölgelerdeki trafiğin yerin altına alınacağını ve Söğütlüçeşme-Gayrettepe-İncirli metro hattı projesinin hazır olduğunu belirten Kurum, “Kadıköylü kardeşimin, önce boğazın altından geçeceği, Beylikdüzü’ne kadar kesintisiz seyahat edeceği bu projemiz, şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” dedi. Kentsel dönüşüm bekleyen bölgelerde hızla çalışmaya başlayacaklarının altını çizen Kurum, “Hasanpaşa’daki imar düzenlemesini kağıdı, kalemi, cetveli elime alıp bizzat yapacağım.” dedi.

Kadıköy’de bulunan üniversite öğrencilerinin yüksek kira ve barınma derdini sona erdireceklerini ifade eden Kurum, öğrencilere yetecek kapasitede yurtların hızla hizmete alınacağını sözlerine ekledi. Kadıköy’ü spor kenti yapmak için çalışacaklarını belirterek, “Siz statlarda, biz sahada terleyeceğiz. İstanbul’umuzda hiçbir amatör spor kulübümüzü sahipsiz bırakmayacağız. Arkanızda, tüm ihtiyaçlarınızı gözeten ‘Alınteri Belediyeciliği’ olacak, ‘Gerçek Belediyecilik’ olacak. Kadıköy’ümüz, bir küresel marka olan Fenerbahçe’mizin olduğu gibi amatör branşların da kenti olacak. İstanbul her ilçesiyle koşacak ve artık bir ‘Spor Başkenti’ olacak.” dedi.