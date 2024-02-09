Murat Kurum Yarısı Büyükşehirden kampanyasını açıkladı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Tuzla Kentsel Dönüşüm Temel Atma ve Yıkım Töreni'nde Yarısı Büyükşehirden kampanyasını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Tuzla Kentsel Dönüşüm Temel Atma ve Yıkım Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Kurum, "İnsanımızın hayatını huzura, refaha ve güvene kavuşturacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarımızdan bir yenisini daha başlatmak için buradayız. Hep birlikte 5187 kentsel dönüşüm konutunun bir kısmının temellerini atacak, bir kısmının ise yıkım törenlerini yapacağız." dedi.

İstanbul’da kentsel dönüşüme girmeyen tek bir sağlıksız yapı bırakmayacaklarını söyleyen Kurum, "İnsanımızı, daha sağlıklı ve daha güvenli bir İstanbul’da yaşatma idealimizden asla taviz vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

"Yarısı Büyükşehirden" kampanyası ile yeni yuvalar yapacaklarını ifade eden Murat Kurum, 100 bin sosyal konutun da inşasına başlayacaklarını söyledi. Mevcut İBB yönetiminin İstanbulluları ilgilendirmeyen konuların peşinde koştuğunu dile getiren Kurum, "Deprem siyaset üstü bir meseledir. Mesele insanımızın canı, evlatlarımızın hayatı söz konusu olduğu yerde; deprem konusu kimsenin siyasi kariyerine basamak yapılamaz. İstanbullular yüksek ferasetleriyle kimin çalışıp kimin çalışmadığını iyi biliyor. İstanbullular liyakatin ve eser üretenlerin yanında olacaktır." diye belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, "O günlerden başlayarak bugüne kadar hiç boş durmadık. Sayın bakanım burada. İnsanın yüzüne övmek doğru değil ama gerçekleri de söylemek lazım. Gece gündüz deprem bölgesindeydi. İlk boş bulduğu sağlam arazilerde inşaatlar başlattı. Allah kendisinden razı olsun. Aylarca orada hizmet etti. O işin vahametini gördüğü için zaten içi durmadığından çalıştı orada" diyerek sözlerini bitirdi.