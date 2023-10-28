Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: ''Bizim Cumhuriyetimiz''

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Bizim Cumhuriyetimiz, herhangi bir Cumhuriyet değildir. Özgürlük, hak, medeniyet, dayanışma, empati, birlikte yaşama kültürü getiren cumhuriyettir. Yaşasın Cumhuriyetimiz” dedi.

Başkan Uysal, cumhuriyetin ilanının 100’üncü yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli komşularım, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Nice yüzyıllar, Cumhuriyetimiz payidar kalsın. Onu bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aydınlanma önderlerinin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Minnet duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bizim Cumhuriyetimiz dünyada ilan edilen herhangi bir cumhuriyet değildir. Hayatı en çok değiştirenlerin başında gelir. Ortadoğu çöllerine demokrasi getiren cumhuriyettir. İnsan hakları getiren cumhuriyettir. Özgürlük, hak, medeniyet, dayanışma, empati, birlikte yaşama kültürü getiren cumhuriyettir. Yaşasın cumhuriyetimiz.”