  Muratpaşa'da Çevreci Komşu Kart 10 yaşında

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin 10’uncu yılını tamamlayan sıfır atık projesi Çevreci Komşu Kart’ta mart ayının geri dönüşüm şampiyonu Konuksever Mahallesi oldu. 5 bin 660 kilogram atık toplayarak ilk sıraya yerleşen mahalleyi Yeşilbahçe ve Üçgen mahalleleri takip etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık” projesinin temelini oluşturan Çevreci Komşu Kart, Muratpaşa Belediyesi tarafından Nisan 2016’da iki mahallede pilot uygulama olarak başlatıldı. Elde edilen başarının ardından proje kısa sürede tüm ilçeye yayıldı. Projenin başlamasından bu yana Muratpaşa kent sakinleri, 10 yılda 25 milyon 639 bin 646 kilogram atık karşılığında 13 milyon 49 bin 934 lira gelir elde etti.

63 BİN KİLOGRAM ATIK KARŞILIĞI 79 BİN LİRA KAZANÇ

Mart ayında cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan 62 bin 971 kilogram ambalaj atığı ilçe sakinlerinin evlerinden toplandı. Atıklarını çöpe atmak yerine biriktiren Muratpaşalılar, bu sayede toplam 79 bin 179 lira gelir elde etti.

Mart ayında geri dönüşüme en fazla katkı sağlayan mahalle sıralamasında da değişiklik yaşandı. 5 bin 660 kilogram atıkla Konuksever Mahallesi yeniden zirveye yükselirken, Yeşilbahçe Mahallesi 4 bin 842 kilogram atıkla ikinci sırada, Üçgen Mahallesi ise 3 bin 892 kilogram atıkla üçüncü sırada yer aldı.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NASIL ÇALIŞIYOR?

Kaynağında ayrıştırılan atıklar belediye ekipleri tarafından evlerden belirli bir ücret karşılığında toplanıyor. Toplanan atıkların bedeli, ilçe sakinlerinin Çevreci Komşu Kartlarına yatırılıyor. Para kart özelliği taşıyan kart, Türkiye genelinde alışverişlerde ve online ödemelerde kullanılabiliyor; ayrıca biriken bakiyeler tüm bankamatiklerden nakit olarak çekilebiliyor.

 

