Nesilden Nesile Türküler Muğla'da Aynı Sahnede Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi Korosu ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Türk Halk Müziği Korosu “Nesilden Nesile Türküler” programında buluştu.

Muğla’da öğrenim hayatını sürdüren üniversiteli gençler ile Büyükşehir Belediyesi Nilüfer Caner 100 Yaş Evi üyelerini aynı sahnede buluşturan Nesilden Nesile Türküler konseri Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Programda, gençlerin dinamizmi ile 100 Yaş Evi üyelerinin yaşam tecrübesi sahnede buluştu.

Türk Halk Müziğinin köklü ezgileri eşliğinde geçmiş ile bugün arasında bağ kurulan etkinlikte, kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının önemi türkülerle vurgulandı. Aynı sahnede yer alan farklı kuşaklar, müziğin ortak bir dil olduğunu ve her yaştan insanı bir araya getirebildiğini ortaya koydu.

Muğlalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte salonu dolduran izleyiciler, Türk halk müziğinin sevilen eserleriyle keyifli anlar yaşadı. Program sonunda sahne alan koro üyeleri uzun süre alkışlandı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, bu tür kültür ve sanat etkinliklerinin düzenlenmesine katkı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti.

Başkan Aras; “Tecrübe ve Gençlik Türkülerle Aynı Sahnedeydi”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla’da öğrenim hayatını sürdüren gençleri ve 100 Yaş Evi üyelerini aynı sahneden buluşturan Nesilden Nesile Türküler programının farklı yaş gruplarını bir araya getirmesi, deneyim ve birikimlerin paylaşılması en önemlisi de müziğin kuşakları aşan birleştirici gücünü göstermesi açısından çok önemli olduğunu söyledi ve konserde emeği geçen, alkışları ile destek veren herkese teşekkür etti.

Başkan Aras; “Türkülerimiz geçmişten günümüze örfümüzü, geleneklerimizi, sevgimizi, ayrılıkları, mutluluk ve acılarımızı yaşatan en değerli miraslarımızdandır. Bizi bizlere anlatan türkülerimizi geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve yaşam tecrübeleri ile onlara yol gösteren 100 Yaş Evi üyelerimiz aynı sahneden birlikte seslendirdi. Nesilden Nesile Türküler etkinliğimizi Muğla Sıtkı Koçman Üniversite’miz ile birlikte hemşehrilerimize sunduk. Programa yoğun ilgi gösteren hemşehrilerimize ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür ve sanatın şehri Muğla’da geçmişimiz ve geleceğimiz arasında bağ kurmaya ve değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz.” dedi.

