Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası İzmir'de

Ev sahibi Türkiye erkeklerde dokuz, kadınlarda da 11 takım ile mücadele edecek. Önemli bir turnuva organizasyonunda yer almaktan dolayı mutu olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, yeni dönemde birçok uluslararası turnuvaya talip olacaklarının altını çiziyor. Odaman, “27-29 Eylül'de İzmir'de ilk kez Balkan Plaj Voleybol Şampiyonası düzenlenecek. İzmir, bu branştaki önemli organizasyonlardan birine ev sahipliği yapacak. Güzel bir şampiyona geçireceğimizden eminiz. Tüm İzmirlileri Bostanlı'da yeni yapılan voleybol sahalarına bekliyoruz” dedi.