Sağlık hizmetleri Beylikdüzü’nde aksamadan devam etti

Kent hayatını etkileyecek boyutta etkisini gösteren kar yağışının ardından tüm ekipleriyle sahada olan Beylikdüzü Belediyesi, sağlık alanındaki çalışmalarını da aksatmadan yürüttü.

Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gelen talepler doğrultusunda, yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlar başta olmak üzere hastane nakil ve ulaşım desteği sağladı. Aynı zamanda evden çıkamayan vatandaşlara evde sağlık hizmeti de sunan müdürlük, gerek belediyenin sosyal medya hesaplarından gerekse çağrı merkezi üzerinden gelen talepleri de hızlıca çözüme kavuşturdu.

Tüm İstanbul’u etkisi altına alan yoğun kar yağışı sonrası çalışmalarına aralıksız devam eden Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşa sağladığı sağlık hizmetlerinde de yoğun mesai harcadı. Hizmetlerin aksamaması ve vatandaşın mağdur olmaması için çalışan Sağlık İşleri Müdürlüğü; ambulans nakil, ulaşım, defin ve evde bakım gibi hizmetlerle onlarca vatandaşa destek oldu. Bu kapsamda başta dezavantajlı ve yaşlı bireyler olmak üzere, İstanbul’un farklı noktalarındaki hastanelerde tedavi gören vatandaşlara nakil ve ulaşım hizmeti verildi. Vatandaşın ilgili tüm taleplerine hızlıca dönüş yapan müdürlük, evlerinden çıkamayan dezavantajlı vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda evde sağlık hizmeti sundu.

Talepler en hızlı şekilde karşılık buluyor

Sahada özverili bir çalışma ortaya koyan müdürlük, diyaliz hastası bir vatandaşın evinin bulunduğu sokakta kar küreme çalışmalarını hızla tamamlayarak hastaneye naklini sağladı. Vatandaş tarafından gerek sosyal medya hesaplarından gerekse çağrı merkezinden gelen talepleri anında çözüme kavuşturan ekipler, eşi doğum yapmak üzere olan bir vatandaşın talebiyle sokağındaki yol açma çalışmalarını da hızla tamamladı. Ayrıca evden çıkamadığı için çocuklarına ilaç alamayan vatandaşların talep ettiği ilaçlar da belediye ekiplerince evlerine ulaştırıldı.