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Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, Avusturya Başkonsolosu Salger'i makamında ağırladı

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu, Avusturya Başkonsolosu Salger'i makamında ağırladı
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Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’yu makamında ziyaret eden Başkonsolos Josef Salger, Başkan Aksu’yu tebrik ederek, başarılar diledi

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri ardından hayırlı olsun ziyaretlerini kabul eden Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu’yu makamında ziyaret eden Avusturya Başkonsolosu Josef Salger, Başkan Aksu’ya görevinde başarılar diledi. Aynı zamanda bir diplomatik temsilcilikler ilçesi olan Sarıyer’de kültürler arasında hoşgörü ve dostane ilişkilerin devam edeceğini ifade eden Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Başkonsolos Salger’e hayırlı olsun ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, ‘İlişkilerimizi daha güçlendirerek geleceğe taşıyacağız” dedi.

Etiketler sarıyer sarıyer belediyesi Mustafa Oktay Aksu
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