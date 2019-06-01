Sarıyer Belediye Başkanı Genç, Rizelilerle buluştu

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz’i makamında ziyaret eden Başkan Genç, Rizeli iş adamı ve eski vekil Ahmet Kabil’le de görüştü. Elmalı Köyü’nde gerçekleşen “Geleneksel 23.Kadir Gecesi İftar Yemeği’ne katılan Genç, daha sonra köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Rize gezisinde dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Ada isimli minik kızla sohbet eden Başkan Genç, kendisine “Büyüyünce ne olmak istersin” sorusunu yöneltti. Ada’nın cevabı ise “Savcı olacağım çünkü adaleti sağlamak istiyorum” oldu. Küçük kızın cevapları karşısında hayranlık duyan Başkan Genç şöyle konuştu; “ Ben Sarıyer’i çocuklarla yönetiyorum. Sarıyer’e gelip misafirimiz ol.Biz büyüklere adalet vermelisin” diyerek Sarıyer’de buluşma sözü aldı. Birbirlerinin telefon numaralarını alan ikilinin arasındaki sohbet renkli anlara sahne oldu.