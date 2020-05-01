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  4. 01 Mayıs 2020 10:09

Sarıyer Belediye Başkanı Genç'ten 1 Mayıs mesajı

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Koronavirüs salgını ile mücadelede en ön cephede savaşan sağlık emekçilerine özellikle teşekkür eden Başkan Genç, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Sarıyer Belediye Başkanı Genç'ten 1 Mayıs mesajı
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Koronavirüs salgını ile mücadelede en ön cephede savaşan sağlık emekçilerine özellikle teşekkür eden Başkan Genç, mesajında şu ifadelere yer verdi;

 "Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın 1 Mayıs  Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. 1 Mayıs’ın ülkemiz için çok ayrı bir önemi var. Çünkü  emekçiler bugün için çok ağır bedeller ödedi. İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde bana göre  emekle bir hesaplaşma var. Bir tarafta dünyayı ve tabiatı korumaya çalışan bir emek, bir tarafta ise yok etmeye çalışanlar var. Çok basit gibi görünen bir virüs algısı yaşamı yerle bir etti. Bu günlerde yaşadıklarımızın  benzerlerinin  bir daha yaşanmaması için, insanlığın geleceği için emek olgusunu temel almak gerekiyor.

Bildiğiniz üzere dünya olarak çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu günlerde bizler evde kalın çağrısı yaparken unutulmamalıdır ki yaşamı ayakta tutmaya çalışanlar var. Normal zamandaki emeklerinin üstüne emek koyarak birinci dakikadan itibaren  bu mücadelede en ön safta duran kahramanlarımız var. Onlar kendi geleceklerini, ailelerini, çocuklarını düşünmeden hiç tanımadıkları insanlar için kendilerini riske atarak yarınların devamı için çaba sarf ediyor. 

Tüm insanlığın Emek ve Dayanışma Günü'nü  kutlarken  bahsettiğim sevgili emekçi kardeşlerimi özellikle kutluyorum ve gözlerinden öpüyorum. Eğer bir bayram kutlaması yapılacaksa haydi gelin hakkımızı da onlara verelim. Çünkü onların sayesinde yaşama devam ediyoruz."

Sarıyer Belediye Başkanı

Şükrü Genç

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