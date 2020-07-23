Sarıyer'de ''Karadan Değil, Maviden'' etkinliği

Sarıyer’de Boğaziçi Platformu (BODEP), Emirgan’ı Sevenler Derneği ve Sarıyer Kent Konseyi deniz ulaşımına dikkat çekmek, kara trafiğini rahatlatmak ve deniz yolculuğunun keyfine varmak için ‘Egzoz gazı değil, deniz havası’ diyerek bir etkinlik düzenledi. Sefer ücretlerindeki indirimle birlikte daha da cazip hale gelen vapur yolculuğuna dikkat çekmek isteyen gönüllüler, üzerlerinde beyaz t-shırt, ellerinde simitlerle şehir hatları vapuruna binip deniz yolculuğu yaptı. Vatandaşlar ellerinde “Deniz Hayattır”, “ Karadan Değil Denizden”, “ Şehir Vapurda Güzel” yazılı dövizlerle Beşiktaş, Arnavutköy, Emirgan, İstinye, Büyükdere, Sarıyer iskelelerine uğrayarak Rumeli Kavağı’na ulaştı. Gezintiye, Denizde Arama Kurtarma Örgütü (DAK-SAR) , botuyla eşlik etti. Siz de martıların eşlik ettiği gemilerde birbirinden güzel Boğaz yalılarını seyrederek güzel bir gün geçirmek isterseniz 31 Ağustos’a kadar, saat 10.00-16.00 saatleri arasında bu hatlarda 5 kuruşa yolculuk yapabilirsiniz. Sefer ayrıntılarına https://www.sehirhatlari. istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.