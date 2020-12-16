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  4. 16 Aralık 2020 18:09

Sarıyer'de pazarcılara HES kodu zorunluluğu

Sarıyer’de semt pazarlarında esnaf için “HES kodu” uygulaması başladı. Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tezgahlar açan esnafın HES kodunu sorguluyor.

Sarıyer'de pazarcılara HES kodu zorunluluğu
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Sarıyer semt pazarlarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına geçildi. Zabıta ekipleri, tezgahlarını açan pazarcıların öncelikle HES kodlarını kontrol ediyor. Ekipler, HES kodu olmayan pazarcılara da kod almaları konusunda yardımcı oluyor. Ayrıca semt pazarlarının girişine dezenfektan yerleştirilerek vatandaşların hijyenli alışveriş yapması sağlanıyor. Zabıta ekipleri, sosyal mesafe ve maske takma konusunda da uyarılarda bulunuyor.

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