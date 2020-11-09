Sarıyer'in 30 yıllık altyapı sorunu tarihe karışıyor

İSKİ ekipleri, Sarıyerlileri mağdur etmemek için çalışmalarını geceleri yerin 6 metre altında midyeler arasında sürdürüyor. Çalışma bittiğinde Sarıyer’in 30 yıllık sorunu çözülecek atık sular denize akmamış olacak. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’te çalışmaları yakından takip ediyor.

İSKİ’nin Sarıyer’de başlattığı atık su çalışması Çayırbaşı, Meserburnu ve Piyasa Caddesi’nde devam ediyor. 2 bin metre uzunluğu olan hattın 250 metrelik kısmı tamamlandı. Sarıyer Merkez Meserburnu Caddesi’nde başlayan çalışmanın derinlikleri yer yer 5 metreyi buluyor. Yerin altında zor şartlarda çalışmalarını sürdüren ekipler işlerini yaparken midye ve deniz kabuklarıyla karşılaştıklarını ve durumdan dolayı çalışma süresinin uzadığını vurguladı.

EKİPLERDEN SARIYERLİLERE TEŞEKKÜR

Denize çok yakın seviyede çalışmalarını sürdüren ekipler yolun üzerine stabilize attıklarını fakat hava şartları ve arabalar geçtikçe çalışma derinliğinin fazla olmasından dolayı yolda çöküntülerin meydana geldiğini belirtti. Bu yüzden gündüz saatlerinde çalışma yapamadıklarını söyleyen ekipler, tüm Sarıyerlilere çalışma boyunca göstermiş oldukları anlayış ve sabır için teşekkür etti. Sarıyer’de sona yaklaşılan çalışmanın ardından proje Çayırbaşı Caddesi üzerinden devam edecek. Bu caddede gerçekleşecek çalışmanın derinliği Sarıyer Merkez’deki gibi olmayacak. Böylece yol çökmesi yaşanmayacak.