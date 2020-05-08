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  4. 08 Mayıs 2020 15:13

Sarıyer'in parkları hafta sonuna hazır

Koronavirüs salgınına ilişkin Türkiye’nin normalleşme takviminin açıklanmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar bu hafta sonu 4 saat sokağa çıkabilecek. Sarıyerli vatandaşların nefes aldığı yeşil alanlar ve parklar dezenfekte edilerek kullanıma açılacak.

Sarıyer'in parkları hafta sonuna hazır
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Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Sarıyer Belediyesi de ilk günden beri dezenfekte ettiği parkları hafta sonu için elden geçirerek çalışmalarını tamamladı. Sarıyerli vatandaşlar ilaçlanarak steril hale getirilen parklarda gönül rahatlığıyla zaman geçirebilecek.

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