Sarıyer'in parkları hafta sonuna hazır

Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar 10 Mayıs Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. Sarıyer Belediyesi de ilk günden beri dezenfekte ettiği parkları hafta sonu için elden geçirerek çalışmalarını tamamladı. Sarıyerli vatandaşlar ilaçlanarak steril hale getirilen parklarda gönül rahatlığıyla zaman geçirebilecek.