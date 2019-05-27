Sarıyerliler iftar sonrası Ferhat Göçer'le eğlendi

Bir Sarıyer aşığı olan ve sevgisini her fırsatta dile getiren sanatçıyı dinlemek için İstinye Tersane alanını dolduran binlerce Sarıyerli, söylenen şarkılara büyük bir coşku ile eşlik etti.

Hayranlarının cep telefonları ile video ve fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdiği müzik dolu gecede Sanatçı Ferhat Göçer'e çiçeğini Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç verdi. Kendisini izlemeye gelen hayranlarının ilgisi karşısında söyleyecek kelime bulamadığını ifade eden Sanatçı Göçer ve Başkan Genç, Sarıyerlilerle birlikte büyük bir coşku ile Gençlik ve İzmir marşlarını söylediler.

SOSYAL SORUMLULUĞUNU DA UNUTMADI

Hareketli ve duygusal şarkıları ile 2 saat sahnede kalan Ferhat Göçer, konser sonrasında tersane alanında bulunan Kızılay çadırında kan verdi.