Şişli Belediyesi KAGİDER ile güç birliğine gidiyor

Şişli Belediyesi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), kadın girişimcilerin desteklenmesi için güç birliği yapıyor.

Şişli Belediyesi, KAGİDER ile imzalayacağı protokolde, kadın girişimcilerin yeni pazarlara ve bilgiye erişiminin yanı sıra, özel sektör ve kamunun satın almalarını kadın girişimcilerden yapmasını desteklemek üzere kurulan Ticaretin Kadınları çevrimiçi platformunun güçlendirilmesini hedeflerken, bir yandan da kamu ve özel sektörün mal ve hizmet satın alımları için Şişli bölgesindeki kadın girişimcilerin erişilebilir olmasını amaçlıyor.