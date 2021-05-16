Şişli Belediyesi'nden 16 Mayıs 1919 için özel marş

Şişli Belediyesi, Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkma kararını aldığı 16 Mayıs 1919 tarihini ‘Kurtuluşa İlk Adım Marşı’ ile taçlandırdı.

Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkma planını, 16 Mayıs 1919 tarihinde çalışma arkadaşları ile birlikte Şişli’deki evinde yaptı. Atatürk’ün, Şişli’deki evinden ülkenin bağımsızlığı için attığı bu ilk adımı Şişli Belediyesi ‘Kurtuluşa İlk Adım Marşı’ ile ölümsüzleştirdi.

Ayşin Altay’ın sözlerini yazdığı, beste, müzik ve solistliğini Ali Altay’ın yaptığı ‘Kurtuluşa İlk Adım Marşı’nın sözleri şöyle:

Kurtuluş ateşini yakmak için

Dönmek yoktu ölüm olsa sonunda

İnançla, azimle çıktılar yola

Şişli'den ilk adım Anadolu'ya

Yaşlı yorgun bir vapur

Bekliyordu boğazda

Yükü bağımsızlık

Yükü memleket

Adı Bandırma

Anneden helallik

Dua dillerde

Ya istiklal ya ölüm

Mavi gözlerde

1919 16 Mayıs

Kurtuluşa ilk adımı unutturmayız.

Şişli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı geçit töreninde tüm Şişli sokakları, ‘Kurtuluşa İlk Adım Marşı’ ile çınlayacak.