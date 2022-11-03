Şişli’de iyilik zamanı

Şişli Belediyesi, Şişli Kaymakamlığı ve Türkiye Kızılay İstanbul Şube Başkanlığı iş birliğiyle “Şişli’de Rekor Zamanı” temasıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Bir gün içinde, İstanbul ve Türkiye genelinde toplanan kan bağışını geçmeyi hedefleyen ve “İyilik Sensiz Olmaz” sloganıyla başlayan kampananın açılışına katılım çok yoğun oldu.

“İyilik İçin Şişli’de Rekor Zamanı” sloganıyla Şişli Belediyesi, Şişli Kaymakamlığı ve Türkiye Kızılay İstanbul Şubesi önemli bir çalışmayı gerçekleştiriyor. Üç kurumun koordinasyonuyla hayata geçirilen kan bağışı kampanyasının açılış gününde düzenlenen törene yoğun bir katılım oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Şişli Belediye Başkan Vekili Doğan Kılıç, Türkiye Kızılay İstanbul Büyükşehir Şube Başkanı Kadem Ekşi, Türkiye Kızılay Şişli Şube Başkanı Necip Coşkun, Perpa Ticaret Merkezi Başkanı Hasan Sezgin, İstanbul Proje Koordinasyon Direktörü Kazım Gökhan Elgin, , Şişli’de bulunan kamu kurumlarının yöneticileri, Şişlili muhtarlar, siyasi partilerin ilçe başkanları, Şişli’deki spor kulüpleri başkanları, Şişli il derneklerinin başkanları ve vatandaşların katılımıyla başlayan kampanyada bir rekor denemesi de yapılacak.

3 Kasım Perşembe günü, ‘İstanbul ilçelerinde ve Türkiye genelinde bir gün içinde toplanan en çok kan rekorunu’ kırmak hedefleniyor.

Vatandaşlarında kan vererek katıldığı törende Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kuştepe Çocuk Korosu müzik birlikte canlı müzik performansı gerçekleştirdi.

3-4-5 Kasım 2022 tarihleri arasında vatandaşlar Cevahir Alışveriş Merkezi önünde kurulan Kızılay Kan Bağışı çadırlarına giderek kan verebilir.