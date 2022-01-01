Şişli’de yeni yıl büyük bir coşkuyla kutlandı

Yılbaşının sembol ilçesi Şişli, yeni yıla da ışıl ışıl girdi. Günler öncesinden ışıklandırılan ve ağaçlarla ile süslenen Şişli, iki gün boyunca devam eden birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Yılbaşının sembol ilçesi Şişli, yeni yıla da ışıl ışıl girdi. Günler öncesinden ışıklandırılan ve ağaçlarla ile süslenen Şişli, iki gün boyunca devam eden birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Sürpriz bandolar, Şişli sokaklarında İstanbullulara keyifli anlar yaşatırken şehrin birçok farklı noktasından binlerce kişi Şişli’ye akın etti. İstanbul’da yeni yıl kutlamalarının değişmez adresi haline gelen Nişantaşı Abdi İpekçi Meydanı’nda da ise yeni yıl kutlamaları, 31 Aralık akşamı Türk Pop Müziği’nin son dönemdeki güçlü temsilcilerinden Özge Öztimur konseri ve ardından DJ performansıyla zirve yaptı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in de eşlik ettiği kutlamalarda, Şişliler ve İstanbullular doyasıya eğlendiler.