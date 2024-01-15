Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, yerel yönetimlerde kadınların temsil gücünü artırmayı hedefleyen ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadın hakları konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan ‘Yerel Eşitlik Eylem Planı’ kapsamında bu kez söz Kartallı kadınların oldu.

‘Herkes için daha eşit bir Kartal için, söz Kartallı kadınlarda’ anlayışıyla düzenlenen toplantıya, Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Özellikle kadınların ve tüm dezavantajlı grupların sorun ve ihtiyaçlarını tespit etmek, beraber çözüm önerileri geliştirmek üzere düzenlenen toplantıya, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan’ın yanı sıra 21 farklı sivil toplum kuruluşundan 75’e yakın kişi katılım sağladı.

Kadınların sorunları ve ihtiyaçlarına çözüm önerileri

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, yaptığı konuşmada kadının sosyal hayattaki yeri ve önemine dikkat çekti. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan da yaptığı konuşmada kadınların, toplumsal ve ekonomik hayatın çok önemli bir parçası olduğunu, toplumun yaşam koşullarının iyileştirilmesinde çok önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Kadınların mevcut potansiyellerine rağmen ekonomik kaynaklara, eğitim fırsatlarına erişimleri sınırlı olmasına ve sosyal, politik, ekonomik karar verme süreçlerinin dışında bırakılmasına karşın sosyal, ekonomik, psikolojik olarak güçlendirilmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Kadınların kendilerini ifade etmelerini, çözüm önerilerini beraber geliştirmelerini sağlamak üzere Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın çok önemli bir araç olduğunu belirtti. Toplantıda, Kartal’da yaşayan kadınların temel sorun ve ihtiyaçlarının tespit edildiği, çözüm önerilerinin Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında değerlendirilerek, projelendirileceğini ifade etti.