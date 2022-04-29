TOGO Kuleleri için yıkım kararı

TOGO Kulelerine ilişkin encümen kararının alınacağı toplantı bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur YAVAŞ Başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Belediyemize bu konuda yazılan yazı, muhtelif yargı kararları ve imar mevzuatı birlikte değerlendirilerek HALİHAZIRDA MÜHÜRLÜ OLAN KULELERİN YIKIM KARARI ALINDI.

Belediye Meclisi’nde emsalin 1.5 oranına düşürülme kararı tüm siyasi partilerin oy birliğiyle alınmasına rağmen; yıkım kararının alındığı bugünkü encümen toplantısına AK Partili ve MHP’li üyeler katılmadı.