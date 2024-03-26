Ümit Uysal: ''Muratpaşa’da kardeşlik ve paylaşma var''

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, taban ittifakının buluştuğu, Yüksekalan Mahallesi’nde düzenlenen iftarda, ''Muratpaşa’mızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var, paylaşma var'' dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin iftar yemeği için bu kez adres Yüksekalan Mahallesi oldu. Pazar yerine kurulan iftar sofrasına Balbey, Elmalı ve Yüksekalan mahalle sakinleri konuk oldu. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin katıldığı iftara Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la katıldı.

Muratpaşa’da Ümit Uysal etrafında kurulan taban ittifakının buluştuğu iftarda Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Koç, İYİ Parti Muratpaşa Belediye Başkan adaylığından istifa ederek CHP’ye katılan Turgut Bucak, AK Parti kurucu üyesi Huriye Bulut, Büyük Birlik Partisi’nden CHP’ye katılan Ebru Akbulut, Adalet Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Serdar Atık, Yeniden Refah Partisi Meclis Üyesi adayı Halit İşler, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Başak Karataş, Demokrat Parti İl Başkan Yardımcısı Şevket Çakır, Demokrat Parti Aksu İlçe Başkanı Muammer Özen, Demokrat Parti il yönetim kurulu üyesi Süleyman Arslan yer aldı.

Başkan Uysal, iftarın ardından yaptığı konuşmada, “Muratpaşa’mızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var, paylaşma var” dedi. Uysal, bu beraberliğin Türkiye’ye ve bütün dünyaya örnek olmasını temenni etti.

“TURİZMDEN, TARIMDAN EKMEK YİYORUZ”

Başkan Uysal, iftar öncesinde ise CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır ve CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz ile Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri’nde (ASSİM) düzenlenen toplantıya katıldı. Doğu ve Güneydoğu hemşeri dernekleriyle yapılan toplantıda Uysal, yerel seçim döneminin birlik zamanı olduğunu dile getirdi. Uysal, “Bu yerel seçimde Antalya’mızın pozitif ayrışması gereken bir zaman, çünkü turizmden ve tarımdan ekmek yiyoruz. Hepsinde uluslararası bir ortamımız var. Dünyanın her yeriyle akredite bir düzenimiz var” diye konuştu. Başkan Uysal, toplantı sonrası Antalya İş İnsanları Derneği’ne de (ANTİAD) konuk oldu.