Usta yazar Sabahattin Ali 115'inci doğum gününde Edremit'te anıldı

Usta Şair ve Yazar Sabahattin Ali, 115. doğum gününde Edremit’teki Sabahattin Ali Parkı’nda anıldı.

Edremit’te düzenlenen törene Belediye Başkan Vekili Özkan Saka, CHP Balıkesir Önceki Dönem Milletvekili Mehmet Tüm, Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş, Kültür Müdürü Cumhur Dokur, Altınoluk Şube Sorumlusu Mustafa Özkan, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan, Yazar Öner Yağcı, öğrenciler ve yazarın sevenleri katıldı. Şiirleri şarkılara konu olan, hayatının önemli bir bölümünü Edremit’te geçiren usta yazarın kaldığı ev olan Sabahattin Ali Anı Evi’nde Başkan Vekili Özkan Saka tarafından öğrencilere Nutuk hediye edildi.