Yaşar Kemal, Sarıyer'de anılacak

Sarıyer Belediyesi ve Yaşar Kemal Vakfı her yıl olduğu gibi ölümünün beşinci yılında da Türk Edebiyatı’nın ulu çınarı Yaşar Kemal’i birbirinden değerli isimlerin katılacağı etkinliklerle anıyor. Yaşar Kemal’in, bir toplum belleği, bir toplum vicdanı, öncü bir doğa kavrayışı, katmanlı bir insan ve toplum gerçeği, anlatı çeşitliliği gibi pek çok yönünü görebileceğimiz program Yaşar Kemal Arşivi’ne armağan fotoğraflardan hazırlanan sergi ile başlayacak. Burhan Sönmez’in moderatörlüğünde gerçekleşecek ikinci program ise Ayşegül Tözeren, Barış İnce, Hande Çiğdemoğlu ve Yavuz Ekinci kendi yazarlık serüvenleri, arayışları, savaşımları ışığında “Kendi Yaşar Kemal”lerini siz değerli katılımcılarla paylaşması ile devam edecek. Ayın 28’inde ise Zafer Gündoğdu’nun yönetimindeki Sarıyer Belediyesi Halk Müziği Korosu Yaşar Kemal için seslendirecek türkülerini. Anma törenleri büyük ustaya saygı konserinde Belkıs Akkale ve Ebru Yaman’ın katılımı ile son bulacak.