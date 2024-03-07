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  4. Yavaş'tan elini öpmek isteyen kişiye: ''kamu idarecisinin eli öpülmez bu bizim görevimiz''

Yavaş'tan elini öpmek isteyen kişiye: ''kamu idarecisinin eli öpülmez bu bizim görevimiz''

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday olan mevcut belediye Başkanı Mansur Yavaş, elini öpmek isteyen bir Ankaralı vatandaşa "kamu idarecisinin eli öpülmez bu bizim görevimiz" diyerek yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) olan Mansur Yavaş, CHP lideri Özgür Özel ile Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Mansur Yavaş’ın bir vatandaşla arasındaki diyalogu sosyal medyada gündem oldu.

Kalabalıkların arasından gelen bir kadın çok heyecanlandığını belirterek Mansu Yavaş'ın elini tuttu ve “Elinizi öpmek istiyorum” dedi.

Genç kadının sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yavaş, “Olmaz öyle. Yöneticilerinizi öyle bir yere koymayın, siz tapu alınca tapu memurunun elini öpüyor musunuz? Nüfus cüzdanı alınca görevlinin elini öpüyor musunuz? O zaman benim de öpmeyin. Kamu idarecisinin eli öpülmez. Kamu idarecisi görevini yapar. Elimi öpme bu bizim görevimiz.” dedi.

Kadın ise Yavaş’a “Siz bize babalık, annelik, arkadaşlık, yoldaşlık yaptınız” cevabını verdi. Yavaş ise "Biz sadece görevimizi yaptık" cevabını verdi.

Diğer taraftan Mansur Yavaş, belediyenin ‘Seçim Öncesi Mali Durum Raporu’nu paylaştı.

Mansur Yavaş’ın göreve geldiği 8 Nisan 2019 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihi arasındaki gelişmeleri gösteren mali tabloların açıklandığı rapora göre, borçlarda 5 yılda 1 milyar 858 bin 913 dolar azalma olduğunu kaydetti.

 

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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