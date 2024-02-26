Yazar Sevim Ak Küçükçekmece'de İmzalı Kitaplar Müzesi'ne konuk oldu

Küçükçekmece Belediyesi, moderatörlüğünü yazar Metin Celal’in yaptığı İmzalı Kitaplar Müzesi sohbetlerinde bu ay yazar Sevim Ak’ı ağırladı.

Nadir koleksiyonları ve ünlü yazarları Küçükçekmecelilerle buluşturan İmzalı Müze söyleşilerinin şubat ayındaki konuğu Sevim Ak oldu. Gençlerle bir araya gelen Ak yazar olmanın ipuçlarını verdi. Söyleşi sonunda Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç katılımından dolayı yazar Sevim Ak’a hediye takdim etti.

Sevim Ak: Yazmak benim için varoluşsal bir neden

Yazar Sevim Ak yazarlık serüvenini anlatırken, ‘’Okumayı öğrenmeye başlayınca yazmayı çok sevdim. Büyüdüğüm mahallede çok değişik insan portreleri vardı onlara baka baka bir sürü öykü yazdım. İlkokul çağlarında yazmaya başladım. Çocuk öykülerini yazmaya başladığım yıllar 80'li yıllardı. Öyküleri yazarken kendimce bir dil bulmaya çalışıyordum. Gençlere önerim yaratıcı yeteneklerin peşinden koşmaları. Yazmanın çeşitli nedenleri var benim için varoluşsal bir neden. Yazmamın bir diğer nedeni de kendimi iyi hissettiğim bir alan oluşturmaktı. Öykülerim bir yerlerde yayınlanmasaydı da ben kendi kendime yazmaya devam edecektim’’ dedi.

Sevim Ak’ın koleksiyonundan 10 nadide eser İmzalı Müze’de

İmzalı ve İlk Baskı Kitaplar Müzesi, yazar Sevim Ak’ın koleksiyonundan Eyvah Kitap, Vapurları Seven Çocuk, Kariye Hazinesi, Dinazor Ağacı, Zeytin Çocuk, Yergök, Babam Resim Yaptı, Penguen Tigi'nin Özlemi, Yıldızların Tembelliği, Deniz Onya Poli’nin Kütüphanesi gibi ilk baskı 10 nadide esere, bir ay boyunca ev sahipliği yapacak.