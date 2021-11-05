Zeytinli yeni aile sağlığı merkezine kavuşuyor

Edremit Belediyesi Zeytinli’ye yeni yapılacak Ergül- Filiz İrkilmez Aile Sağlığı Merkezi için bugün temel atma töreni gerçekleştirildi.

Edremit’e bağlı Zeytinli Mahallesi’nde Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan belediyeye ait arsaya yapılacak olan aile sağlığı merkezinin temeli atıldı.

Ergül İrkilmez ve Filiz İrkilmez isimli hayırsever vatandaşlar tarafından yapımı üstlenen aile sağlığı merkezinin projelendirilmesi ve inşaatının takibini Edremit Belediyesi yapıyor. Yeni yapılacak aile sağlığı merkezi, eski binanın mahalle merkezine uzak oluşu ve fiziki yetersizliklerine çözüm olarak mahalle merkezinde ve oldukça donanımlı olacak şekilde belediye tarafından planlandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan temel atma töreninde yaptığı konuşmada: “Zeytinlimize önemli bir hizmetin temel atma töreninde bizleri yalnız bırakmayan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün hayırsever vatandaşlarımız Ergül- Filiz İrkilmez vatandaşlarımızın katkılarıyla aile sağlık merkezimizi açmanın onurunu yaşıyoruz. Eski aile sağlığı merkezimiz uzaktı. Altınkum’dan ve Zeytinli’den vatandaşlarımız oraya giderken ulaşım sıkıntısı yaşıyordu. Bu konuda Belediye Meclis Üyemiz Dr.Namık Kemal Olurdağ ile bir çalışma başlattık. Altınkum’a bir tane, Zeytinli’ye bir tane olacak şekilde aile sağlığı merkezlerini ayırdık. Vatandaşlarımızın sorunları karşısında verdiğimiz sözü tuttuk. Hayırseverlerimizle, devletimizle ve vatandaşlarımızla el ele projemizin ilk adımını attık. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’a, Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr.Mehmet Onur Koçak’a ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, kentlilerimize hayırlı olmasını diliyorum”dedi.

Temel atma törenine; Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Edremit Belediye Başkan Vekili Hüseyin Güven, Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Onur Koçak, Edremit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Herdan, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.