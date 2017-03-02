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15 HDP VE DBP YÖNETİCİSİ TAHLİYE EDİLDİ

15 HDP ve DBP yöneticisi tahliye edildi

HDP'li Metin Besi'nin de aralarında bulunduğu 15 HDP ve DBP yöneticisi tahliye edildi.

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HDP Hakkari İl Eş Başkanı Metin Besi'nin de aralarında bulunduğu 15 HDP ve DBP yöneticisi tahliye edildi.

Hakkari Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında çeşitli tarihlerde tutuklanan HDP ve DBP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 17 kişiden 15'i, bugün Hakkari'de görülen duruşma sonrası tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında HDP Hakkari İl Eş Başkanı Metin Besi ve yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkan Vekili Fatma Yıldız ile HDP Merkez İlçe Başkanı Asım Özcan da bulunuyor.

Tutuklandıktan sonra Türkiye'deki farklı cezaevlerine sevk edilen HDP ve DBP'lilerin bu gece bulundukları cezaevlerindeki işlemlerinin ardından tahliye edilecekleri öğrenildi.

İHA
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