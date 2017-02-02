Abdülhamit’in torunu Galatasaray Adası’nı istiyor

Son zamanlarda ekranlarda epey tartışılacak sözler sarf eden Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit’in torunu Nilhan Osmanoğlu, Suada’da (Galatasaray Adası) hak iddia ediyor.

Suada’nın tapusunun II. Abdülhamit’in üzerinde olduğunu söyleyen Osmanoğlu, birçok yer gibi buralarda da haklarının olduğunu ve konunun çözülmemesi halinde İnsan Hakları Mahkemesi’ne gideceğini söyledi.

32 MİRASÇI VAR

II. Abdülhamit’in geride bıraktığı varlıklara talip olan 32 mirasçının olduğu biliniyor. Suada’nın yanı sıra İstanbul’un çeşitli yerlerindeki mülkler, konaklar, kasırlar ve arsalar mahkeme yoluyla mirasçılar tarafından alınmak isteniyor.

SUADA MAHKEME YOLUYLA ALINABİLİR Mİ?

Hukukçular, mülkün Abdülhamit’e ait olduğu kanıtlanırsa mülkiyet hakkının alınabileceğini söylüyorlar. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 1 No’lu Protokolün’de, mülkiyet hakkının kutsal olduğu ve ancak kamu yarary varsa alınabileceği belirtiliyor.

İşte tapusu II. Abdülhamit üzerine olduğu iddia edilen yerler:

– Dolmabahçe'de 39 bin 667 arşın miktarında bostan

– Eyüp'te 18 dönümlük eski Bahariye Kışlası arsası

– Bakırköy'de mera ve halen 10 parçada 78 bin 469 arşın miktarında arazi

– Teşvikiye'de Harbiye şimalinde 1000 arşın arsa

– Beşiktaş'ta Serencebey Yokuşu'nda evvelce açılan saray yolu üzerinde 2 bin 837 arşın bağ yeri ve arsa

– Arnavutköyü'nde Akıntı Burnu'nda gazino ve müştemilatı

– Ortaköy'de Ali Saip Paşa Yalısı ve müştemilatı

– Kuruçeşme önünde 12 bin arşın miktarındaki ada (Bugün Galatasaray Adası)

– Paşabahçe'de İncirli Köyü'nde 45 bin 500 arşın miktarındaki müştemilatıyla ispermeçet-şişe fabrikası

– Fenerbahçe'de tarla, çayır ve kahvehane

– İzmit civarında 3 bin 500 arşın miktarında bahçe

– Hereke Fabrikası ve civarındaki arazi

– Yalova'da 2 bin 500 dönüm orman

– Mihalıççık Akköprü Köyü'nde 280 bin dönümlük Paris Bey arazisi

– Ortaköy'de Dalyan mahalli

– Bakırköy'de Veliefendi Çayırı'nda küçük bostan, kahvehane ve havuz

– Beşiktaş'ta Ihlamur Caddesi'nde 3 bin arşın miktarında arsa

– Nişantaşı'nda Ahmet Celâlettin Paşa Konağı