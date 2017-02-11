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AFGAN ORDUSUNDAN 6 ASKER PATLAMADA ÖLDÜ

Afgan ordusundan 6 asker patlamada öldü

Bir intihar bombacısının, patlayıcı dolu araçla ile Helmand kentinde, maaş kuyruğundaki Afgan ordusu askerlerini hedef alması sonucu 6 asker hayatını kaybetti.

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Vali sözcüsü Ömer Zuvak yaptığı açıklamada ,‘’Olay, öğleden sonra saat 02.00 sıralarında meydana geldi ve siviller dahil 21 kişi de yaralandı’’ dedi. Görgü tanığı Abdul Gaffar ,‘’Patlama sonrası bir çok ceset gördüm ve orduya ait zırhlı bir araç da tahrip oldu’’ açıklamalarında bulundu.

Patlamayı Taliban üstlendi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise olayı şiddetle kınadı.
Öte yandan, İngiliz ve ABD’nin silahlı kuvvetleri, Afgan güvenlik güçleri ile ağırlıklı olarak Taliban ve diğer terörist gruplara karşı hava saldırıları düzenliyor. 

İHA
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