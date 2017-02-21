Ak Parti 19 ilde 'evet' rekoru bekliyor

Başbakan Binali Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin referandum sürecinde ortak söylemlerinin ardından gözler iki partinin en çok oy aldığı illere çevrildi. AK Parti ve MHP'nin yüzde 80'inin üzerinde oy aldığı 19 ilde 16 Nisan referandumunda rekor kırılacak. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti yüzde 49.50 oy alırken, MHP ise 11.90 oy aldı. Anayasa değişiklik sürecinde ortak hareket ederek birlikte 18 maddelik değişiklik tekifini çıkaran iki parti, referandum sürecinde de “evet” paydasında buluştu. 1 Kasım'da oyların yüzde 64'ünü alan iki parti, yüksek oy çıkardığı illerde rekora imza atacak. AK Parti ve MHP'nin 1 Kasım seçimlerinde aldığı oy oranlarına bakıldığında rekor kırılacak iller şöyle:



İLLERE GÖRE OY DURUMU



RİZE: Rize'de AK Parti 75.9, MHP ise 5.4 oy aldı. AK Parti ve MHP'nin 1 Kasım seçimlerinde Rize'de oy oranlarının toplamı yüzde 81.3.



ÇANKIRI: Çankırı'da AK Parti oyların yüzde 69.1'ini, MHP yüzde 21.6'sını aldı. İki partinin oy oranı 90.7.



BAYBURT: Yüzde 73.4 AK Parti, yüzde 21 MHP'nin oy aldığı Bayburt'ta ise toplam oy oranı 94.4.



GÜMÜŞHANE: Gümüşhane'de AK Parti, yüzde 68.3 oy oranına sahipken, MHP ise yüzde 23 oy oranına sahip. Bu ilde iki partinin oy oranının toplamı yüzde 91.3.



ERZURUM: Erzurum'da AK Parti yüzde 68.1, MHP yüzde 14.3 oy aldı. İki partinin Erzurum'daki oy oranı yüzde 82.4.



ELAZIĞ: Yüzde 66.8 AK Parti, yüzde 13.4 MHP'nin oy aldığı Elazığ'da ise oran yüzde 80.2.



AFYONKARAHİSAR: Afyonkarahisar'da AK Parti yüzde 63.4, MHP yüzde 17 oy aldı. Bu ilde iki partinin oy oranı yüzde 80.4.



AKSARAY: Yüzde 71.6 AK Parti, yüzde 18.1 MHP'nin oy oranına sahip oldğu Aksaray'da toplam oy oranı yüzde 89.7.



KAHRAMANMARAŞ: Kahramanmaraş'ta yüzde 71.8 AK Parti, yüzde 12.9 MHP oy aldı. Kahramanmaraş'ta iki partinin oy oranı84.7.



KÜTAHYA: Oyların yüzde 67.6'sını AK Parti'nin, yüzde 15.8'ini ise MHP'nin aldığı Kütahya'da iki parti 83.4 oranında oy çıkardı.



NEVŞEHİR: Nevşehir'de AK Parti yüzde 62.8, MHP yüzde 18.4 oy aldı. İki partinin oy oranı 81.2.



KONYA: Konya'da AK Parti oyların yüzde 74.4'ünü, MHP ise yüzde 11.4'ünü aldı. 1 Kasım'da Konya'da sandıktan yüzde 85.8 oy çıktı.



KİLİS: Oyların yüzde 65.6'sını AK Parti'nin, yüzde 18.4'ünü MHP'nin aldığı Kilis'te ise iki partinin oy oranı yüzde 84.



KIRIKKALE: Kırıkkale'de AK Parti oyların yüzde 62.3'ünü, MHP'de yüzde 20.9'unu almıştı. Bu ilde 1 Kasım'da iki parti toplamda yüzde 83.2 oy çıkardı.



KAYSERİ: AK Parti'nin yüzde 65.6, MHP'nin ise yüzde 18.4 oy oranına sahip olduğu Kayseri'de sandıktan iki partiye yüzde 84 oy çıktı.



KARAMAN: Karaman'da AK Parti yüzde 64.6 oy oranına sahipken, MHP'nin oy oranı ise yüzde 16.2. Ortak çalışma yürüten AK Parti ve MHP 1 Kasım'da yüzde 80.8 oy aldı.



KARABÜK: Oyların yüzde 60.5'ini AK Parti'nin yüzde 19.8'ini MHP'nin aldığı Karabük'te AK Parti ve MHP, yüzde 80.3 oy aldı.



OSMANİYE: Osmaniye'de AK Parti yüzde 46.8, MHP ise yüzde 34.6 oy aldı. İki partinin Osmaniye'deki oy oranı ise yüzde 80.4.



SİVAS: Oyların yüzde 68.7'sini AK Parti'nin yüzde 11.8'ini MHP'nin aldığı Sivas'ta ise sandıktan yüzde 80.5 çıktı.



Üç büyükşehirde oy oranları



İSTANBUL: İstanbul'da AK Parti, yüzde 48.7, MHP ise yüzde 8.6 oy aldı. İki parti bu ildeki oy oranı yüzde 57.3.

ANKARA: Ankara'da AK Parti yüzde 48.8, MHP ise 14.2 oranında oy aldı. 1 Kasım'da iki partinin aldığı oy oranı yüzde 63 oldu.

İZMİR: AK Parti'nin yüzde 31, MHP'nin ise yüzde 11.4 oy oranına sahip olduğu İzmir'de ise AK Parti ve MHP yüzde 42.4 oy oranına sahip.