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ALAATTİN ÇAKICI, HASTANEYE KABUL EDİLMEDİ

Alaattin Çakıcı, hastaneye kabul edilmedi

Bolu'da F Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı, hastaneye sevk edildi ancak kabul edilmedi.

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Bolu'da F Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı, sağlık sorunları nedeniyle Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaklaşık 1 saat sivil cezaevi nakil aracı içinde bekletilen Çakıcı, hastanede mahkum koğuşu olmadığı için tekrar Bolu'daki cezaevine götürüldü.

Bolu'da F Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı, saat 12.00 sıralarında polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Hastaneye Çakıcı'nın çok sayıda yakını ve arkadaşları geldi. Yaklaşık 1 saat sivil cezaevi nakil aracında bekletilen Çakıcı'nın, hastanede hasta mahkum koğuşu olmadığı için yatışı yapılamadı. Çakıcı geldiği cezaevi aracı ile Bolu'daki cezaevine götürülürken, yakınları el sallayarak uğurladı.

Çakıcı'nın cezaevine götürülmesinin ardından avukatları gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Av. Gökhan Kılıç, "Alaattin bey bugün Bolu'dan geldi. Ancak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mahkum hasta koğuşu olmadığı için hastane kabul edemedi. Burada bir koordinasyonsuzluk var. Tabii bakanlık buraya yazı yazarken yazışmaların daha önce yapılması gerekiyordu. Alaattin bey şimdi tekrar Bolu'ya F Tipi Cezaevi'ne geri dönüyor. Çeşitli rahatsızlıkları var" şeklinde konuştu.

İHA
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