Almanya'dan MİT itirafı: Rahatsızız

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen, Alman basınında çıkan MİT iddialarına ilişkin "Almanya’da Alman çıkarlarına karşı istihbarat faaliyeti niteliğinde operasyonların yürütülmesini kabul edemeyiz. " dedi. Maasen PKK ve FETÖ hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

Maassen, Yabancı Gazeteciler Cemiyeti (VAP) üyeleriyle bir araya geldiği etkinlikte, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

PKK'NIN PARA TOPLADIĞINI BİLİYORDUK

Maasen PKK'nın haraç toplamasıyla ilgili olarak,

"Birkaç yıl önce, PKK Almanya’da nispeten daha az dikkat çekiyordu. Gerçi bağış toplamaya devam etti ama Almanya açısından, iç güvenliğine somut tehdit oluşturmadı. Ama Türkiye’de yaşanan değişimin, Türkiye’de Türk devleti ile PKK arasındaki çatışmanın Almanya’daki güvenlik durumuna da gayet tabii ki etkileri oluyor. PKK’lı aktivistler ile Türk vatandaşları arasında ihtilaflara defalarca tanık oluyoruz." dedi.

ALMANYA'DAKİ FETÖ YAPILANMASI

Almanya’daki FETÖ yapılanması ve bunun Alman iç istihbarat servisi tarafından izlenip izlenmediği yönündeki bir soruya ise Maassen, “Almanya’da gözlem altında değiller. Çünkü gözlem altına alınması için yeterli dayanak noktalarına sahip değiliz” yanıtını verdi.

MİT'İN ALMANYA'DAKİ FAALİYETLERİ

Alman basınında çıkan, Türk istihbaratının Almanya’daki Türk toplumu üzerinde etkide bulunmaya dönük faaliyetlerde bulunduğu iddialarıyla ilgili bir soru üzerine de Maassen, “Almanya’da Alman çıkarlarına karşı istihbarat faaliyeti niteliğinde operasyonların yürütülmesini kabul edemeyiz. Bu nedenle Türkiye gibi NATO ortağımız söz konusu olursa da buna karşı çıkıyoruz.” diye konuştu.