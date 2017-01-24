ALMANYA'DAN ŞAŞIRTAN KARAR ! PKK YÖNETİCİSİNE...

Almanya'dan şaşırtan karar ! PKK yöneticisine...

Almanya'da bölücü terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Ahmet C.'ye 3 yıl hapis cezası verildi.

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Bölücü terör örgütü  PKK'nın Almanya'daki yöneticilerinden Ahmet C, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Almanya'da Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi 52  yaşındaki Ahmet C'ye bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yatak  etmek suçlarından 3 yıl hapis cezası verdi. 

7. Ceza Dairesi'nde görülen davada Kerim Kod adlı Ahmet  C'nin  Almanya'da Duisburg, Bonn, Köln, Bielefeld, Essen, Bochum, Dortmund ve Düsseldorf  bölgelerinden oluşan kısmın sorumlusu  olduğu ve buradan örgüte finansal yardım  topladığı tespit edildi.

Verilen 3 yıl hapis cezası kararının temyize açık olduğu vurgulandı.

PKK terör örgütü Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak  kabul ediliyor.

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