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ALTIN SON 1 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Altın son 1 ayın en düşük seviyesinde

Altının gram fiyatı, 143,7 lira ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi.

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Dün yurt içinde düşüş eğilimindeki dolar kurunun etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,26 azalışla 144,3 liradan tamamladı.

Döviz kurlarındaki sakin seyir ve altının ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle düşüşünü bugüne de taşıyan altının gram fiyatı, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 143,8 lira seviyelerinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 236, Cumhuriyet altını 963 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.224,9 dolardan alıcı buluyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün saat 18.00'de ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı sunumun altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirtiyor.

Altının ons fiyatında 1.220 dolar seviyesinin destek olarak takip edileceğine değinen Memiş, dün Fed yetkilileri ve Yellen'ın açıklamalarının dolar endeksinde yükselişe neden olduğunu, altın fiyatlarını ise olumsuz etkilediğini söyledi.

Memiş, dolar kurunda yaşanan düşüşlerin altının gram fiyatını olumsuz etkilediğini kaydederek, olası yükselişlerde 148 liranın direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

AA
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