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ARIZA ONARIMINA GİDEN ARACI YAKTILAR

Arıza onarımına giden aracı yaktılar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sokak lambalarını onarmaya giden Dicle Elektrik A.Ş.'e ait platformlu kamyonet, 3 kişi tarafından durdurulduktan sonra benzin dökülerek ateşe verildi.

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde arızayı onarmaya giden Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'ye (DEDAŞ) ait platformlu kamyonet benzin dökülerek yakıldı.

DEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, sokak aydınlatma lambalarını onarmak için dün bir ekip platformlu kamyonetle Bağlar ilçesindeki Fatih Mahallesi'ne gitti.

Arızayı gideren, eksik olan aydınlatma lambalarını tamamlayan ekibin bulunduğu aracın önü saat 12.45 sıralarında 23-25 yaşlarındaki 3 kişi tarafından kesildi.

Araçta bulunan 3 çalışanı aşağıya indiren söz konusu kişiler, hakaret ettikten sonra benzin dökerek aracı ateşe verdi.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan şirket yöneticileri de olay yerine giderek, saldırıyla ilgili personelden bilgi aldı.

 

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