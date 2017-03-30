Avrupa karıştı ! Merkel İngiltere'yi tehdit etti

Brexit sürecini değerlendiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'den ayrılmaya karşı çıkan İskoçların artık daha da eleştirel olacağını söyledi.

Brexit sürecinin başlamasıyla gözler Almanya Başbakanı Merkel'e çevrilmişti.

BUNDAN SONRA DAHA ELEŞTİREL OLACAKLAR

Merkel, yaptığı ilk açıklamada İngiltere'yi İskoçlarla tehdit etti. Berlin'de gazetecilere açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı, "Birleşik Krallık AB içinde her zaman özel bir statüye sahipti fakat bu sürecin ne bizim ne de İngilizler için çok dramatik olacağını düşünmüyorum. Orada birçok arkadaşım var, İskoçlar bundan sonra daha eleştirel olacak." şeklinde konuştu.

İSKOÇLAR AB YOKSA BİZ YOKUZ DİYOR

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması için yapılan referandumda İskoçların yüzde 55'i 'hayır' oyu kullanmıştı.

Avrupa Birliği'nden ayrılmak istemeyen İskoçlar, Brexit sonrası Birleşik Krallık'tan ayrılmak için yeni bir referandum yapılmasını istiyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasını kesin bir dille karşı çıkıyor.