Bakanlık o şirketlere inceleme başlattı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, binlerce kişinin parasını iç eden yeni ‘saadet zinciri’ Kairos’un ardından iki yeni ‘şirket’ için harekete geçti. İhbarlar üzerine, sosyal medyadan üye ve para topladığı belirlenen ‘Get My’ ve ‘Mglobally’ adlı şirketler hakkında inceleme başlatıldı

Yıllar önce yüzlerce kişiyi dolandıran Titan’ın ardından Kairos Planet’la hortlayan ‘saadet zincirleri’ tekrar gündemde. Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketici Kanunu ile saadet zinciri yapılanmalarını yasaklarken, son dönemde Kairos benzeri şirketler artıyor. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, ihbarlar üzerine internet reklamcılığı alanında faaliyet gösterdiği öne sürülen ‘Get My’ ve ‘Mglobally’ adlı şirketleri, piramit yapı olabileceği şüphesiyle ayrıntılı olarak incelemeye başladı.

MAL-HİZMET SATIŞI YOK

Ön incelemede, ‘Mglobally’nin merkezinin İngiltere’de bulunduğu ve 2015’te 1 sterlin ödenmemiş sermayeyle tek kişi tarafından kurulduğu belirlendi. 1 Kasım 2016’da İngiltere Ticaret Sicil Teşkilatı’nın söz konusu şirkete, 2 ay içinde sicilden silinerek feshedileceği ve tüm varlıklarının da kraliçenin hazinesine devredileceğine ilişkin ihtarda bulunduğu saptandı. İncelemelerde, ‘Get My’ şirketinin merkezinin de Hong Kong’da bulunduğu belirlendi.

İki şirketin de Türkiye’de yasal temsilcisi, acentesi bulunmadığı tespit edildi. Ancak sosyal medyada kendilerini ‘sistem’in Türkiye temsilcisi olarak tanıtan çok sayıda kişi belirlendi. Bakanlık, sistemi Türkiye’de başlatan, yayanların faaliyetlerini denetim programına aldı. İki şirketin de internet reklamcılığıyla ilgilendiklerini belirtmelerine rağmen fiili olarak hizmet üretmedikleri ortaya çıktı. Şirketler, çeşitli modellerle parayla üyelik veriyor. Bu üyeler de getirdikleri her yeni üye için ücret alıyor. Böylece zincirleme bir sistem kuruluyor. En fazla üyeyi kazandıran aldığı ücreti katlıyor. Bu sistem daha çok sosyal medya üzerinden işliyor.

BÖYLE ÜYE ÇEKİYORLAR

Bakanlığın inceleme başlattığı ‘sistem’e yeni üyeler çekmek için hazırlanan ve internette dolaşan tanıtımda şu ifadeler yer alıyor: “Merhaba arkadaşlar, bugün size tanıtacağım şirket, Mglobally. Türkiye’de çok yeni bir şirket olmasının yanında güzel de bir kazanç planı mevcut...

Teknoloji ve ağ pazarlamayı birleştirerek, benzersiz bir iş modeli oluşturup kullanıcılarına farklı şekillerde kazanç sağlıyor... Bunun için günde bir kere şirketin reklamını sosyal medyadan paylaşın. Şirketimiz sizin aracılığınızla paket alıp aktif olan her birey için size kâr payı veriyor...”