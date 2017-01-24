BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN 112 BİN KİŞİYE İŞ MÜJDESİ

Başbakan Yıldırım'dan 112 bin kişiye iş müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'nda 112 bin 400 kişiye iş müjdesi verdi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katılarak burada bir konuşma yaptı. 

Başbakan Yıldırım, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, ön taleplerin alındığı 28 Kasım 2016-11 Ocak 2017 döneminde 23 il için bin 200 müracaat yapıldığını, toplam yatırım tutarının 19 milyar 600 milyon lira ve öngörülen istihdamın da 112 bin 400 kişi olduğunu bildirdi.

Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Yatırım yapanlara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. İyi bir fizibilite, başarılı bir yatırım için olmazsa olmazdır. Dolayısıyla fizibilite hazırlanması, gerekli ön projelerin yapılması için istenen danışmanlık hizmetini biz karşılayacağız. Ayrıca yatırım için yer vereceğiz." dedi.

 Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: "Yatırım için sıfır faizli yatırım kredisi verilecek. Faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek. Diyelim ki faiz oranı 10'sa yarısını devlet karşılayacak, KOBİ'lere uygulanan sistem gibi. Üretim tesislerini büyütmek, yenilemek, işini geliştirmek isteyenlere de ayrıca destek verilecek. Çağrı merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek, veri merkezi kurmak isteyenlere de yatırım desteği verilecek. Desteklerde öz kaynak yüzde 30, kredi yüzde 70. Cebinden 30 lirayı sen koyacaksın, devlet de 70 lirasını verecek. Hepsini vermiyoruz. Herkes elini taşın altına koyacak."

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