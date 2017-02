Başbakan Yıldırım'dan Bahçeli'ye beklenmedik cevap

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Halk oylamasına sayılı günler var. Çabuk geçer. Her anımızı verimli geçirmeliyiz. Geçen hafta partimizin MKYK'sını topladık, bölgenin gelişmelerini ele aldık. Terörle imtihan veren Pakistanlı kardeşlerimizle tam dayanışma içerisinde olduğumuzu teyit ettik. Pakistan bizim için her zaman dost ve kardeştir.

Dün IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bölgedeki gelişmeleri konuştuk. PKK'ya karşı işbirliğinin arttırılması ve terörle mücadele etkin bir çalışma yapılması konularını ele aldık. Bir bayrak hikayesidir gidiyor. Irak anayasasına göre Kuzey Kürdistan Bölgesi özerk bir yapıdır. Parlamentosu, bakanları, ayrı bayrağı vardır. Sanki yeni bir teamülmüş gibi bunu gündeme getirmenin iyi niyetle izahi mümkün değildir. Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar. Bunun dışında başka diplomatik teamül geliştirmek gibi bir uygulamamız yok.

Baştan beri söylüyoruz Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yoktur. Terörle iç içe olmamış Kürtler bizim kardeşimizdir. Ülkemizdeki Türk-Kürt kökenli kardeşlerimiz de bizim başımızın tacıdır. Kürtlükleriyle ne kadar iftihar etseler yeridir. PKK'nın Kürtleri temsil etmesi iddiası da koca bir yalandır. Problem Kürt kökenli vatandaşlarımızın hayatını dar eden terör örgütü PKK'nın ta kendisidir. Terörle mücadeledeki amacımız da onurlu Kürt kökenli Türk vatandaşı kardeşlerimizi terör belasından kurtarmaktır.

Türkiye'nin El Bab operasyonunu başarıyla tamamladı. Rakka'da PYD-YPG gibi terör unsurları kullanılırsa bu operasyonda yer almayız. PKK'nın akraba örgütleriyle bir operasyonun içerisinde olmayız. ABD'ye söylediğimiz çok nettir. Bir terör örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütünü kullanırsanız onu yok etmek için ne kullanacaksınız? Bu ABD ile tarihsel işbirliğine uygun düşmemektedir.

Her demokrasi gönüllümüz 16 Nisan'a kadar herkese neden evet dediğimizi anlatacağız. Referandum var diyerek millete karşı sorumluluğumuzu unutmuyoruz. Referanduma gidiyoruz ama ekonomiyi de ciddiyetle takip ediyoruz. Mali disiplini asla ihmal etmiyoruz. Seçim dönemi diyerek milletin kaynaklarını heba etmiyoruz.

"KREDİ VERME İŞLEMİ BUGÜN BAŞLIYOR"

KOSGEB kredilerini verme işlemi bugün başlıyor. Küçük işletmelere yaklaşık 11 milyar TL nakit kaynak sağlıyoruz. Gurbetçiler ya da yurtdışında yaşayanlar Türkiye'de konut ya da işyeri almaları durumunda kendilerinden KDV alınmayacak.

Bir referanduma gidiyoruz diye her şeyi bırakıp işi gücü rafa kaldıramayız. Kalkınma projelerimiz devam ediyor. Her sözümüz gibi bu sözümüzü de tutuyoruz. 23 ili kapsayan özel bir kalkınma planıyla ekonomiye can vatandaşa iş aş sağlayan cazibe merkezleri programını da başlattık. 25 milyar yatırım müracaatı geldi. Dün itibariyle bu müracaatlar doldu.

ÇİFTÇİYE MAZOT MÜJDESİ

Buradan önemli bir müjdeyi de çiftçilerimize verelim. Bu yıl içerisinde üreticilerimize 12.8 milyar TL'lik destek ödemesi yapacağız. Mazot ve gübre ödemelerini mart ayı içerisinde yapacağız. Güven endeksi, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 91.5'e yükseldi.

"İSTİKRAR SÜRÜYOR"

Olumsuz bir takım gelişmelere rağmen Türkiye istikrarını sürdürüyor. Bizim ülkemize vatandaşımıza, milletimize güvenimiz tam.

"BUNLAR DARBE KARDEŞLERİDİR"

Biz Cumhurbaşkanlığı sisteminin faydasını anlatırken vesayet ortadan kalkacak diyoruz. Bir vesayetle 28 Şubat darbesi gerçekleşti. Tanklar sokaklarda gezdi mi, gezdi. 9 saatlik MGK yapıldı mı, yapıldı. Rejim tehlike altında diye imam hatiplerinin orta kısımları kapatılsın dendi. Vesayetle mücadele ede ede bugünlere geldik. 15 Temmuz'u ve 28 Şubat'ı planlayanlar darbe kardeşleridir. Tek fark 15 Temmuz'cular başarılı olamadı, '28 Şubat'çılar başarılı oldu. 15 Temmuz tuş olmuştur."

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanlığı sistemi ile daha güçlü bir Türkiye'nin kapılarını açıyoruz. 4 yıl yerine 5 yılda bir seçim yapılacak. Uyum ve ahenkli bir çalışma için cumhurbaşkanlığı seçimleriyle meclis seçimini aynı günde yapacağız. Türkiye'yi mevsimlik hükümetlerden kurtardık ama şimdi bunu anayasal güvence altına alıyoruz. AK Parti mevsimlik hükümetleri tarihe gönderdi. Kavgaların otellerdeki pazarlıklarla düşürülen hükümetlerin Türkiyesine bir daha dönmeyeceğiz. Milletvekili sayısı artırılarak vatandaşla daha fazla haşır neşir olan bir yapı getiriyoruz.

Kılıçdaroğlu kalkmış 50 milletvekili artırılıyor diye laf ediyor. Masraf çok olurmuş. Türkiye'yi AK Parti yönetiyor. O yüzden Türkiye'ye bir şey olmaz, merak etme. Milletten aldığı yetkiyi de Kandil'e peşkeş çekenleri millet affetmeyecek.Bu millet sandıkta gereken cezayı verecek. Yeni anayasa ile meclisin hiçbir yetkisi kısıtlanmıyor. Meclis araştırma yapabilecek, soruşturma yetkisine sahip olacak, milletvekilleri yazılı soru soracak, meclis denetim görevini eksiksiz yapacak. İstemezük heyeti bilgi kirliliği oluşturmaya devam ediyor. Tutturmuşlar tek adamlık geliyor. Senin kayfin için iki cumhurbaşkanı mı çıkaralım. Bu idarecilikten rahatsızsan CHP'nin başına ikinci bir genel başkan seçsin. Nasıl olacak dersen kol kola gittiğin HDP'ye bakın, onların yaptığını yapın. Onlar da bu uygulama var.

"CUMHURBAŞKANI TEK ADAM OLACAK, DOĞRU"

Cumhurbaşkanı tek adam olacak, doğru. Onu millet seçecek. Meclis millet adına denetleyecek. Bu kadar açık ve net.

Burada CHP, MHP, HDP ve diğer partilere gönül veren vatandaşlara çağrıda bulunuyorum. Mesele memleket meselesi. Sen ben meselesi değil. Mesele millet meselesi. Onun için 16 Nisan'da kararınız net, oyunuz 'evet' olsun. Şimdi artık söz sizde."