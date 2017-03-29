SON DAKİKAERDOĞAN'DAN O ESNAFA MÜJDE: BİRAZDAN İMZALAYACAĞIM - CANLI
  • CHP'den sürpriz referandum iddiası
  • ORC'nin son referandum anketi
  • Halkbank Genel Müdür Yardımcısı tutuklandı
  • Erdoğan ''Hayır'' çadırında neler konuştu ?
  • FETÖ durmuyor ! Gizli toplantıda kıskıvrak yakalandılar

BAŞÖRTÜSÜNE BİR ÖZGÜRLÜK DAHA

Başörtüsüne bir özgürlük daha

İskoçya'da kadın polislere başörtüsü izni çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İskoçya polisi, başörtüsünü resmi üniformanın bir parçası olarak kabul etti. İskoçya'da Müslüman kadın polis memurları daha önce ancak amirlerinin izniyle başörtüsü takabiliyordu.

Independent gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri kararın çok kültürlü bir polis gücü yaratılmasına katkıda bulunacağını ve "daha önce polis memurluğunu bir kariyer seçeneği olarak görmeyen Müslüman kadınları yeniden düşünmeye sevk edeceğini" söyledi.

Londra polisi de, 2001'de farklı etnik kökenlerden kişileri polis memuru olmaya özendirmek için başörtüsünü resmi üniformasının "opsiyonel" bir parçası haline getirmişti.

İskoçya Polis Müdürü Phil Gormley, kararı açıklarken, "Bu kararımıza personelimizin yanı sıra Müslümanların ve toplumun diğer kesimlerinin verdiği desteğe minnatarım. Diğer kurumlar gibi biz de, polis gücünde hizmet verdiğimiz toplumların eşit temsilini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

İskoçya Polis Müdürlüğü'nün bu yıl yayımladığı bir raporda, polis memurluğu için yapılan 4809 başvurunun sadece 127'sinin (yüzde 2.6) farklı etnik kökenlerden kişilere ait olduğu belirtilmişti.

BBC Türkçe
295
-
Ankara'daki dev projede ortaklar anlaşamadıAnkara'daki dev projede ortaklar anlaşamadı
Deniz Akkaya'dan tacizciye şok sözler: Elin uçkurda...Deniz Akkaya'dan tacizciye şok sözler: Elin uçkurda...
''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''
Melih Gökçek referandum anketini açıkladıMelih Gökçek referandum anketini açıkladı
Kadir İnanır’ın sevgilisine 1 yıl 3 ay hapis cezası!Kadir İnanır’ın sevgilisine 1 yıl 3 ay hapis cezası!
Serdar’dan Sinan’a: ‘Dokunma lan karıma’Serdar’dan Sinan’a: ‘Dokunma lan karıma’
Silivri'deki kadın cinayetinin zanlısı intihar ettiSilivri'deki kadın cinayetinin zanlısı intihar etti
Rus iş adamının yatına 1 milyon TL'lik yakıt ikmaliRus iş adamının yatına 1 milyon TL'lik yakıt ikmali
Sünnet malzemeleri satan dükkandan çıkanlar şoke ettiSünnet malzemeleri satan dükkandan çıkanlar şoke etti
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS