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BEŞİKTAŞ'TA KURTULMUŞTU, GECE KULÜBÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Beşiktaş'ta kurtulmuştu, gece kulübünde hayatını kaybetti

Ortaköy'de ünlü gece kulübünde hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın Beşiktaş'taki bombalı saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.

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Ortaköy'de gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı. Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta Vodafone Arena yakınlarında düzenlenen saldırı sırasında da statta görevli olduğu ortaya çıktı. 20 gün önceki terör saldırısından kurtulan Çakmak, gece kulübündeki terör saldırısında hayatını kaybetti.

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İHA
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