Birce Akalay'dan duygusal veda

'Hayat Bazen Tatlıdır' dizisinde 'Hayat Öğretmen' karakterini canlandıran Birce Akalay, Etiler Bebek'te eski eşi Sarp Levendoğlu ile oturdukları evden taşındı.

"PENCEREMDEN EVİME DOLAN KOKUYU ÖZLEYECEĞİM"

32 yaşındaki Akalay, evinin penceresinden çekilmiş bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaşarak altına şu mesajı yazdı: "En çok,sabah erken uyandığımda ve akşamın sürpriz bir saatinde bana hediye ettiğin altın güneş ve ay'ı seyire dalma imkanımı, kafamı bahçeye uzattığımda rüzgarı koklayıp o gün poyraz mı, lodos mu anlamayı, bulut boğaza indiğinde kendimi gökyüzünde hisettirmeni,karşı komşumun bacasına konan beyaz sokak çocuklarımı, penceremden evime dolan buram buram yasemin, bahçeme dağılan lavanta kokusunu, en sevdiğim şehrin gerdanından süzülen gemilerin sirenlerini sanki onlarla seyir ediyormuşum gibi duymayı, her minderime tüneyen ve evime kendi eviymiş gibi girip çıkacak kadar bana güvenen misafir kedileri özleyeceğim... Şükürler olsun gördüğüm her güzel güne..."



